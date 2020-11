Senti la potenza dei bassi

Ottieni bassi intensi per tutti i tuoi brani preferiti. Queste cuffie in ear assicurano una vestibilità confortevole. Il pratico telecomando in linea che consente di mettere in pausa le playlist in tutta semplicità è perfetto nei momenti in cui ricevi una chiamata e i bassi del tuo brano preferito stanno per scatenarsi.