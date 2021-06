Perfettamente conforme allo standard mondiale HomePlug

Il principale standard mondiale per le comunicazioni tramite l'impianto elettrico è denominato HomePlug. Questa tecnologia si basa sull'utilizzo dell'impianto elettrico domestico come mezzo per trasferire dati e contenuti digitali in genere. I prodotti Philips supportano questo standard, così come quelli di altre importanti aziende a livello mondiale.