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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV5430/10
TV in alta definizione superiore
Prova un'esperienza TV ad alta definizione superiore. Consente di collegare i tuoi dispositivi mobili direttamente a TV, proiettore o display mobile. Compatibile con una porta USB-C 3.1 che supporta la modalità alternativa Display Port.
4K a 30 Hz
Velocità elevata
1,5 m
Rilassati e prova un'esperienza visiva superiore con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo le immagini televisive saranno molto più fluide.
Il rivestimento in metallo con finitura intrecciata protegge il cavo aumentandone la durata.
Supporta risoluzioni video fino a 4K o UHD 2160p. In questo modo lo schermo risulta essere molto simile a quello dei sistemi digitali usati nei cinema.