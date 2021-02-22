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Cavo da tipo C a HDMI

SWV5430/10

TV in alta definizione superiore

Prova un'esperienza TV ad alta definizione superiore. Consente di collegare i tuoi dispositivi mobili direttamente a TV, proiettore o display mobile. Compatibile con una porta USB-C 3.1 che supporta la modalità alternativa Display Port.

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Risoluzione Ultra HD in 4K a 30 Hz con Ethernet

TV in alta definizione superiore

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  • Velocità elevata

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Immagini nitide con 30 fotogrammi al secondo e segnale video da 30 Hz

Rilassati e prova un'esperienza visiva superiore con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo le immagini televisive saranno molto più fluide.

Rivestimento in metallo con cavo intrecciato

Il rivestimento in metallo con finitura intrecciata protegge il cavo aumentandone la durata.

UHD 2160p (4K)

Supporta risoluzioni video fino a 4K o UHD 2160p. In questo modo lo schermo risulta essere molto simile a quello dei sistemi digitali usati nei cinema.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 239.7 kB
  • 12 August 2024

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