Espansione della portata dei dispositivi wireless

Wireless Range Extender Philips consente di risparmiare sul cablaggio e facilita l'installazione di un'infrastruttura wireless estendendo il segnale Wi-Fi a posizioni distanti, angoli riflettenti e aree difficilmente raggiungibili dove la copertura non è completa e non è possibile eseguire il cablaggio. Wireless Range Extender è ideale per coprire grandi aree per case multi-livello, magazzini o ovunque sia necessario estendere la copertura della rete wireless.