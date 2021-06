Alto livello di protezione e sicurezza

Sicurezza wireless fornita da Wi-Fi. In alcuni casi WAP, WEP o Tkip possono essere sufficienti per proteggere i dati wireless. WEP è disponibile in modalità di crittografia a 40 bit (denominata anche 64 bit), o a 108 bit (denominata anche 128 bit). Poiché la crittografia a 108 bit fornisce un algoritmo più lungo che richiede più tempo per la decodifica, offre una sicurezza maggiore rispetto alla crittografia di base a 40 bit (64 bit).