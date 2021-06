HeatProtect per evitare surriscaldamenti

Se usi il tuo notebook sulle gambe per vedere video in treno, ascoltare la musica in spiaggia e andare su Internet, chattare con gli amici e lavorare su documenti mentre sei in aeroporto, con il tempo il calore generato dall'intenso utilizzo si fa sentire sulle gambe e il notebook potrebbe danneggiarsi. Grazie a 3 strati protettivi, la custodia per notebook HeatProtect™ di Philips protegge sia te che il tuo PC portatile dal calore che si genera mentre sei in viaggio, mentre la superficie piana superiore consente una buona ventilazione e stabilità.