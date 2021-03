La sofisticata elettronica elimina il rumore ambientale indesiderato

La tecnologia per la riduzione del rumore migliora il piacere dell'ascolto a basso volume in ambienti rumorosi. È particolarmente efficace nella riduzione del rumore generato alle basse frequenze, ad esempio quello emesso dai motori degli aerei. In questo modo è possibile ascoltare la musica in aereo, in treno o in luoghi simili in cui il rumore di fondo è particolarmente fastidioso. La tecnologia crea una forma d'onda uguale ma opposta al rumore, che elimina quest'ultimo in modo efficace.