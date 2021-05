Fascetta flessibile e resistente

Le cuffie per esterni devono essere resistenti per sopportare urti, strappi e usura. D'altro canto i materiali più resistenti sono anche i più duri e quindi raramente sono comodi da indossare. Questa fascetta è realizzata con un polimero per uso industriale, tanto resistente quanto flessibile, per garantirti il massimo comfort. Puoi anche piegarlo senza che si spezzi o si deformi.