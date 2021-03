Bassi ricchi, vestibilità perfetta

Cuffia ultraleggera con fascia pieghevole per un suono superiore. Gli altoparlanti da 40 mm come quelli degli studi di registrazione offrono un audio ricco di dettagli grazie alla tecnologia FloatingCushions che permette di regolare in più direzioni gli auricolari per un'ottima aderenza. Scopri tutti i vantaggi