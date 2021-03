Cuscinetti in schiuma memory per immergerti comodamente nella musica

I cuscinetti in schiuma memory flessibile e ultra morbida di queste cuffie Philips avvolgono i contorni delle orecchie in modo comodo e sicuro per un isolamento perfetto. Questi cuscinetti non solo sono stati progettati per garantire la migliore vestibilità possibile per tutti, ma consentono anche di immergersi nella musica per lunghi periodi di tempo. Infatti, sono così comodi che potresti anche dimenticare di indossarli.