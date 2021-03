Innovativo design flessibile ispirato agli occhiali da sole di moda

Ispirato agli occhiali da sole di moda, il design degli auricolari delle tue cuffie è collegato in modo innovativo alla fascia tramite una "cornice" che si piega e che può essere indossata con stile e semplicità. Proprio come i tuoi occhiali da sole preferiti! Inoltre sono disponibili in una gamma di eleganti colori e motivi per vivacizzare il tuo look e la tua giornata.