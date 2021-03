Padiglioni a regolazione automatica per una perfetta aderenza alla testa

I padiglioni a regolazione automatica delle tue cuffie Philips sono stati progettati per un'aderenza personalizzata ed ergonomica e per mantenere la diffusione audio. Sono a regolazione automatica per adattarsi alla forma della tua testa senza aggiungere ulteriore pressione.