Design completamente pieghevole per un trasporto semplice

Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie in stile console DJ possono essere ripiegate per essere portate con sé e per riporle facilmente. Grazie al design intelligente, all'accurata selezione dei componenti e alle solide cerniere, le cuffie risultano facilmente manovrabili. Il modello SHL3100 può essere piegato fino a diventare piatto, mentre i modelli SHL3200 e 3300, più sofisticati, possono essere ripiegati in forme più compatte.