Il rivestimento spugnoso crea una perfetta aderenza per una vestibilità personalizzata

Realizzato in materiale spugnoso, il rivestimento offre una comoda alternativa agli auricolari in gomma. Se compresso tra le dita prima di essere inserito nel canale uditivo, crea un isolamento perfetto. Dopo aver tenuto in posizione le cuffie per alcuni secondi, il materiale spugnoso si espande per creare un isolamento personalizzato in base all'anatomia del tuo orecchio.