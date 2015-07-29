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Fuori produzione

Cuffie auricolari con microfono

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Bassi nitidi e profondi - sempre

Le cuffie auricolari Philips SHE8105 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I canali acustici ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica, mentre il telecomando in linea consente di passare facilmente dalla musica alle chiamate.

Vedi tutti i vantaggi

con il resistente alloggiamento in metallo

Bassi nitidi e profondi - sempre

  • Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro

  • Auricolare

Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata

Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata

Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Telecomando in linea con microfono per la musica e per le chiamate

Telecomando in linea con microfono per la musica e per le chiamate

Il microfono incorporato permette di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, per consentirti di essere sempre connesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.9

su 5

7

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Sì, consiglio questo prodotto

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Sì, consiglio questo prodotto

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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