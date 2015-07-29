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Fuori produzione
Bassi nitidi e profondi - sempre
Le cuffie auricolari Philips SHE8105 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I canali acustici ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica, mentre il telecomando in linea consente di passare facilmente dalla musica alle chiamate.
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro
Auricolare
Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.
Il microfono incorporato permette di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, per consentirti di essere sempre connesso.
4.9
su 5
7
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Sì, consiglio questo prodotto
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aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Sì, consiglio questo prodotto
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Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
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