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Fuori produzione

Cuffie intrauricolari

SHE8100SL/00

Bassi nitidi e profondi - sempre

Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.

Vedi tutti i vantaggi

con il resistente alloggiamento in metallo

Bassi nitidi e profondi - sempre

  • Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro

  • Auricolare

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido

Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido

Il rivestimento delle cuffie è realizzato in alluminio resistente che riduce le vibrazioni e garantisce le prestazioni audio più pure. In più, protegge gli auricolari dal normale processo di usura.

Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine

Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine

Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!

Specifiche tecniche

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