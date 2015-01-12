Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE8100SL/00
Bassi nitidi e profondi - sempre
Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro
Auricolare
Il rivestimento delle cuffie è realizzato in alluminio resistente che riduce le vibrazioni e garantisce le prestazioni audio più pure. In più, protegge gli auricolari dal normale processo di usura.
Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni