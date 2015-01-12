ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 45 giorni

  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie intrauricolari

SHE8100BK/00

Bassi nitidi e profondi - sempre

Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.

Vedi tutti i vantaggi

con il resistente alloggiamento in metallo

Bassi nitidi e profondi - sempre

  • Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro

  • Auricolare

Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata

Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata

Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.

Rivestimento ricurvo e tubi audio ovali per un comfort ergonomico

Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.

Flexi-grip resistente per un collegamento saldo con le cuffie

Questo connettore morbido, resistente e flessibile fra auricolari e cavo protegge da eventuali danni causati da sollecitazioni ripetute.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee