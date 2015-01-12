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Fuori produzione
SHE8100BK/00
Bassi nitidi e profondi - sempre
Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro
Auricolare
Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.
Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.
Questo connettore morbido, resistente e flessibile fra auricolari e cavo protegge da eventuali danni causati da sollecitazioni ripetute.
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