Bassi a piena potenza!

Cuffie SHE8000/10 con altoparlanti piccolissimi di alta qualità per una riproduzione dei bassi ricca e profonda e un suono cristallino. La protezione del cavo offre una maggiore resistenza alle sollecitazioni per una maggiore durata. Impugnatura antiscivolo ergonomica. Cuscinetti ultramorbidi in silicone per un comfort di lunga durata. Scopri tutti i vantaggi