Sistema antigroviglio

Quando si ripongono le cuffie, c'è il rischio che i cavi si intreccino se non vengono riposti correttamente. A volte diventa un problema rimettere a posto le cuffie in modo che siano pronte per il prossimo ascolto. Basta agire sul sistema a scorrimento spostandolo verso gli auricolari per poter riporre insieme i due cavi senza alcun problema, riducendo al minimo il rischio di nodi.