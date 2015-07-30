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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
3° stadio
Massaggiagengive per i denti posteriori
Questo massaggiagengive è ergonomico, facile da tenere in mano per il bambino grazie ai bordi arrotondati. Ciò significa che è anche facile da pulire e che la forma permette di non restare facilmente intrappolati. Un semplice risciacquo con acqua calda ed è pronto per essere usato di nuovo!
Questo massaggiagengive ripieno di gel può essere raffreddato nel frigorifero per fornire la pressione e il freddo necessari per alleviare i dolori di dentizione del bambino. I diversi tipi di superficie forniscono inoltre livelli di pressione differenti per soddisfare le preferenze del bambino.
Senza BPA – conforme alla Direttiva dell'Unione Europea 2011/8/EU.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen