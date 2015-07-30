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Fuori produzione

AventMassaggiagengive a forma di animale

SCF894/01

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per bocche e mani piccole
La gamma di massaggiagengive Avent SCF894/01 senza BPA a forma di animale massaggia le gengive infiammate del tuo bambino nelle diverse fasi della crescita dei denti. Il design colorato e divertente si adatta perfettamente alle mani e alla bocca del tuo bimbo alleviando i dolori gengivali.
Vedi tutti i vantaggi

Massaggiagengive per alleviare il dolore della crescita dei denti da latte

Per bocche e mani piccole

  • 3° stadio

  • Massaggiagengive per i denti posteriori

Facili da pulire con acqua calda

Facili da pulire con acqua calda

Questo massaggiagengive è ergonomico, facile da tenere in mano per il bambino grazie ai bordi arrotondati. Ciò significa che è anche facile da pulire e che la forma permette di non restare facilmente intrappolati. Un semplice risciacquo con acqua calda ed è pronto per essere usato di nuovo!

Gli strati multipli raffreddano e massaggiano le gengive quando spuntano i denti posteriori

Gli strati multipli raffreddano e massaggiano le gengive quando spuntano i denti posteriori

Questo massaggiagengive ripieno di gel può essere raffreddato nel frigorifero per fornire la pressione e il freddo necessari per alleviare i dolori di dentizione del bambino. I diversi tipi di superficie forniscono inoltre livelli di pressione differenti per soddisfare le preferenze del bambino.

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato

Senza BPA – conforme alla Direttiva dell'Unione Europea 2011/8/EU.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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