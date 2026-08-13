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  • Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno
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Fuori produzione

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno
Tranquillità e comfort sin dal primo giorno. Il ciuccio Philips Avent ultra start è progettato per adattarsi alla boccuccia del tuo bambino e può essere utilizzato in totale sicurezza fino ai sei mesi di età.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Piccolo e leggero per il massimo comfort

Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno

  • Progettato per i neonati

  • Ortodontico e senza BPA

  • Multiplo

  • 0-2 m

Ciuccio leggero per neonati, utilizzabile in tutta sicurezza fino a 6 mesi di età

Ciuccio leggero per neonati, utilizzabile in tutta sicurezza fino a 6 mesi di età

Il nostro ciuccio per neonati è progettato per adattarsi alla bocca e al viso dei più piccoli. È incredibilmente piccolo e leggero: il primo ciuccio ideale per soddisfare le esigenze di suzione naturale fin dal primo giorno.

98% di accettazione della tettarella*

98% di accettazione della tettarella*

Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre testurizzate tettarelle in silicone, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra Philips Avent.

Ottimale per lo sviluppo sano del cavo orale

Ottimale per lo sviluppo sano del cavo orale

Le nostre morbide tettarelle in silicone, ortodontiche e simmetriche, sono concepite per favorire lo sviluppo naturale del cavo orale.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).

  2. Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo