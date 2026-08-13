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20% di sconto con il codice* B2R20
Fuori produzione
SCF075/00
Progettato per i neonati
Ortodontico e senza BPA
Multiplo
0-2 m
Il nostro ciuccio per neonati è progettato per adattarsi alla bocca e al viso dei più piccoli. È incredibilmente piccolo e leggero: il primo ciuccio ideale per soddisfare le esigenze di suzione naturale fin dal primo giorno.
Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre testurizzate tettarelle in silicone, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra Philips Avent.
Le nostre morbide tettarelle in silicone, ortodontiche e simmetriche, sono concepite per favorire lo sviluppo naturale del cavo orale.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).
Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo