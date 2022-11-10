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Fuori produzione

Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

SCD861/26

4.7
| (17) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
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4.7

su 5

17

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

10/11/2022

Italia

Italia

Baby monitor con video digitale SCD843/01

Sono stato selezionato come tester di prodotto e ho avuto l’opportunità di testare questo magnifico prodotto, versatile e utilissimo. Molto semplice sia da installare che utilizzare. Sono davvero molto molto soddisfatto. È perfetto qualora si voglia lasciare il bambino solo mentre dorme ma anche mentre sta giocando; infatti, il video digitale ha una risoluzione notevole e l'immagine assolutamente nitida che viene trasmessa permette di monitorare il bambino senza preoccupazioni. Assolutamente consigliato.

Pro

Versatile, Maneggevole, Pratico e Semplicissimo da usare.

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby monitor SCD843/01 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby monitor SCD843/01 Baby monitor con video digitale

10/11/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo e di alta qualità

Ho avuto la possibilità di testare questo meraviglioso prodotto che devo dire di ottima qualità. Ha tantissime funzioni. Visione diurna e notturna di qualità ottima. Ha un audio perfetto e la visualizzazione è nitidissima. Inoltre, un’altra caratteristica che mi è piaciuta molto è che si ha la possibilità di impostare la sensibilità del microfono a tuo piacimento, nel senso che può impostare se sentire anche il rumore minimo o sentire se il tuo bimbo piange. Ha un sensore per la temperatura della stanza, ti avvisa se la batteria è scarica o non vi è connessione. La luce notturna che puoi tranquillamente impostare e 5 bellissime e rilassanti melodie. Insomma un prodotto unico che racchiude molteplici funzioni utilissime per la tranquillità nostra e la sicurezza dei nostri bambini. La mia bimba adesso è ben sorvegliata mentre fa la nanna e noi genitori più tranquilli e felici. Prodotto eccellente che consiglio vivamente. Grazie Philips

Pro

Tantissime funzioni utili, qualità altissima di video e audio

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby monitor SCD843/01 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby monitor SCD843/01 Baby monitor con video digitale

08/08/2022

Italia

Italia

Il prodotto ha funzioni eccezionali

Il prodotto funziona perfettamente è veloce ed è affidabile

Pro

Velocità e definizione

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby monitor SCD843/01 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby monitor SCD843/01 Baby monitor con video digitale

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