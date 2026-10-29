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Supporto
SCD838/12
In che modo la tettarella Natural Response semplifica il passaggio dall'allattamento al seno?
Quali sono i vantaggi della nuova tettarella Natural Response?
In che modo la tettarella Natural Response è diversa dalla tettarella Natural originale?
Qual è la posizione di Philips Avent sulle microplastiche nei biberon? (2021)
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
Qual è la tettarella Natural Response più adatta per il mio bambino?
Come distinguere le tettarelle Natural dalle tettarelle Natural Response
È possibile nutrire il bambino con alimenti densi utilizzando la tettarella Natural Response?
Come assemblare biberon e tettarella Natural Response?
È possibile utilizzare le tettarelle Natural Response con i biberon Natural originali?
È possibile scaldare il biberon Philips Avent nel microonde?
Quali sono le differenze tra una tettarella Natural originale o Anti-colic e la nuova tettarella Natural Response?
Perché il bambino rifiuta la tettarella Natural Response?
I biberon Philips Avent sono adatti al congelatore?
È possibile utilizzare la tettarella Natural Response senza il sistema di ventilazione AirFree?
Quanto è precisa la scala graduata del biberon Philips Avent?
Perché le confezioni delle tettarelle Natural Response non presentano più indicazioni relative all'età?
Come utilizzare il sistema di ventilazione AirFree con il biberon Avent Natural Response?
Quali sono i vantaggi della tettarella Natural Response?
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