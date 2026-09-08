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Giorni
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Minuti
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Secondi
Supporta il ritmo di suzione del bambino
Questo set regalo per neonati è ideale per iniziare ad allattare con tutto il comfort necessario. La tettarella Natural Response consente al bambino di bere a suo ritmo, proprio come dal seno. Questo favorisce una facile alternanza tra allattamento al seno e con il biberon. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.
5 biberon
Ciuccio ultra soft
Scovolino per biberon
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
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Vai a Ricambi e accessori
4.9
su 5
28
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Michele2411
08/09/2026
Italia
Parte della promozione
Un’ottima idea regalo, bella e originale!
sono rimasto molto soddisfatto, oltre ad essere molto carino esteticamente, il set si è rivelato anche pratico nell’utilizzo quotidiano. I prodotti sono facili da usare e adatti all’uso di tutti i giorni, cosa che secondo me rende il regalo ancora più utile e non semplicemente bello da vedere. Anche la confezione è curata e fa una bella figura al momento del regalo. È stato molto apprezzato e, visto il rapporto tra praticità e presentazione, lo considero un’ottima idea regalo per un bambino. Quindi 5 stelle meritate
Pro
Ottima idea regalo, esteticamente bello e interessante, comodità
Contro
Al momento nulla da segnalare, con il tempo si puo valutare la durata del prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Set regalo bambino
Data di utilizzo 2026-08-30
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Set regalo bambino
Data di utilizzo 2026-08-30
Lulù84kap
31/03/2026
Italia
Parte della promozione
Eccellente
Ho apprezzato la sua funzionalità prodotto fantastico consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Data di utilizzo 2025-02-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Data di utilizzo 2025-02-28
therealmikachu
28/03/2026
Italia
Perfetta idea regalo
Set stupendo! Bellissimo da regalare, unisex e pratico da portare in viaggio, mi ha fatto fare un figurone!dai colori tenui, la tettarella è morbida e confortevole per la suzione del neonato e il ciuccio è ergonomico è piccolo. Ho adorato questo kit
Pro
Pratico e compatto
Contro
Non è facilmente reperibile in negozio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Data di utilizzo 2025-02-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Data di utilizzo 2025-02-28
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il colore dello scovolino può variare, immagine fornita solo come riferimento
Il colore dello scovolino può variare, immagine fornita solo come riferimento