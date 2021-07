Diapositive da scegliere in base alle varie fasi di sviluppo del bambino

Dalle forme a forte contrasto per i neonati, alle forme e ai colori vivaci per i bimbi fino a 6 mesi di età, fino agli oggetti riconoscibili per i più grandi, è disponibile una serie di immagini che affascineranno il bambino. Le forme stimolano lo sviluppo visivo del bimbo aiutandolo ad addormentarsi dolcemente.