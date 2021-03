Ricarica veloce di 6 minuti per 60 minuti di musica

A volte tutto ciò che desideri è che il tuo lettore GoGEAR ti porti da casa a lavoro e viceversa oppure per una breve corsa fuori; ma l'altra notte non l'hai caricato. Niente più frustrazioni e viaggi noiosi e silenziosi con la ricarica veloce. La soluzione comoda e intelligente di Philips ti consente di collegare il tuo GoGEAR al PC o caricatore USB per soli 6 minuti, avendo in cambio ben 60 minuti di riproduzione audio! Il sistema funziona sfruttando livelli di corrente molto più alti per dare alla tua batteria agli ioni di litio l'alimentazione di cui ha bisogno per andare avanti senza problemi e farti sentire la musica che ami.