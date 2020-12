Regolabarba SmartClick con 5 impostazioni di lunghezza

Cambia look con il regolabarba SmartClick. Sono disponibili 5 impostazioni di lunghezza per creare un effetto barba incolta, corta o perfettamente rifinita. Oppure, usa il regolabarba per rifinire prima di una rasatura. Punte e pettini arrotondati sono progettati per prevenire le irritazioni.