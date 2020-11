Rasatura sicura su pelle asciutta o bagnata

Prova una rasatura rinfrescante in tutta tranquillità senza danneggiare la pelle. Usa AquaTouch con un gel per la rasatura o la schiuma da barba per migliorare il comfort della pelle. Grazie al sigillo Aquatec puoi contare su una rasatura sicura e rinfrescante su pelle bagnata. Per la praticità della rasatura rapida, invece, usalo su pelle asciutta