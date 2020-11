L'impugnatura girevole permette di posizionare la lampada per avere le mani libere

A volte potresti aver bisogno di un'illuminazione a mani libere per poterti concentrare sull'attività che stai svolgendo. L'impugnatura girevole a 180° sul retro della EcoPro50 ti consente di posizionare il proiettore secondo necessità. Puoi anche utilizzare l'impugnatura come gancio per appendere la lampada o come sostegno da tavolo. Questa versatilità ti permette di dirigere la luce proprio dove serve.