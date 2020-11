Luce potente (300 lumen / 3 W) per completare le attività quotidiane

Che tu sia in garage, impegnato nel bricolage o nella riparazione di un apparecchio, è sempre utile avere una piccola lampada a portata di mano. La Philips EcoPro40 offre un potente fascio di luce principale di 300 lumen (3 W) per aiutarti a vedere i dettagli di cui hai bisogno per portare a termine l'attività.