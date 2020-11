Una luce di qualità per essere efficienti al lavoro

La Philips EcoPro20 è una piccola lampada da lavoro ricaricabile che entra facilmente in tasca. Dotata di funzioni per lavorare a mani libere, è ideale per rapidi interventi di ispezione e l'utilizzo quotidiano generico; illumina la zona di lavoro per garantire la massima efficienza. Scopri tutti i vantaggi