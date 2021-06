Altoparlanti portatili per tutti i lettori e i PC

Audio dinamico e bassi potenti da altoparlanti di piccole dimensioni per ottenere un ascolto stimolante! ShoqBox è dotato di due altoparlanti piccoli ma potenti in grado di produrre bassi potenti sufficienti a riempire una stanza. Collega il cavo dalla porta di uscita linea o delle cuffie della sorgente audio alla porta di ingresso di ShoqBox, quindi seleziona la funzione di ingresso dal menu principale di ShoqBox. Dai vita alle tue presentazioni o goditi in assoluta tranquillità un audio formidabile.