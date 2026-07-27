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  • Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!
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Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore e cestello con binarioFriggitrice ad aria

NA547/07

Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!
Prova numerose ricette, dai soffici panini bao, al pollo dorato e croccante, fino al delizioso salmone. Scopri un mondo di nuove consistenze con Philips Airfryer Serie 5000 con cottura a vapore
Vedi tutti i vantaggi

Cottura a vapore, frittura ad aria o combinate!

Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!

  • Cuoci in maniera versatile. Ora con cottura a vapore, frittura ad aria o combinata

  • Pulizia automatica facile con SteamClean

  • Cestello con guida di scorrimento

  • Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID

Cottura perfetta, tenera e delicata

Cottura perfetta, tenera e delicata

Gnocchi morbidi, verdure tenere e pesce saporito, tutto preparato nella nostra friggitrice ad aria con funzione cottura a vapore. Infonde la quantità ideale di vapore senza rendere il cibo troppo molle, preservando fino all'87% delle sostanze nutritive.****

Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

Assaporara tutto ciò che desideri. Friggi ad aria e cuoci a vapore contemporaneamente per ottenere una croccantezza dorata all'esterno e una succulenta morbidezza all'interno. È l'ideale per ottenere cinnamon roll dorati, pane croccante, pollo succulento e verdure squisite. Niente più bruciature o cotture incomplete.******

Pulizia semplice

Pulizia semplice

Il grasso accumulato nel cestello e sulla resistenza viene ammorbidito e reso più facile da rimuovere grazie alla nostra funzione automatica SteamClean.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.

  2. Basato su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro.

  3. Rispetto a Philips Airfryer con tecnologia RapidAir

  4. Misurazione di laboratorio esterno, in base al contenuto di vitamina C nei broccoli.

  5. Il numero di ricette può variare in base al Paese

  6. Confronto basato sulla cottura di un pollo intero per 80 minuti usando la funzione Cottura a vapore con frittura ad aria rispetto alla funzione di Frittura ad aria

  7. EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).