Binario EasySlide Rail, progettato per estrarre il cestello in sicurezza e praticità

Che tu abbia solo una mano libera o abbia bisogno di accedere rapidamente al cestello durante la cottura, la nostra tecnologia brevettata con guida EasySlide******* rende più facile che mai controllare, scuotere o aggiungere ingredienti. Progettato per la massima praticità e sicurezza, il meccanismo di scorrimento scivola in modo fluido e sicuro, garantendo che il cestello rimanga sempre in posizione verticale e stabile sul binaro. Non serve più appoggiare il cestello caldo sul piano di lavoro, riducendo il rischio di ustioni e assicurando un'esperienza di cottura più sicura e pratica.