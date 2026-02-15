Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Airfryer Serie 5000 da 7,2L con cottura a vapore
Airfryer
Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!
Cottura a vapore, frittura ad aria o combinate!
Tecnologia a vapore per preservare i nutrienti
Funzione cottura a vapore con frittura ad aria per pietanze croccanti e succose
Funzione automatica SteamClean per una pulizia semplice
Cestello con guida di scorrimento
Tecnologia RapidAir Plus per piatti sempre cotti in modo uniforme
Cottura perfetta, tenera e delicata
Gnocchi morbidi, verdure tenere e pesce saporito, tutto preparato nella nostra friggitrice ad aria con funzione cottura a vapore. Infonde la quantità ideale di vapore senza rendere il cibo troppo molle, preservando fino all'87% delle sostanze nutritive.****
Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria
Assaporara tutto ciò che desideri. Friggi ad aria e cuoci a vapore contemporaneamente per ottenere una croccantezza dorata all'esterno e una succulenta morbidezza all'interno. È l'ideale per ottenere cinnamon roll dorati, pane croccante, pollo succulento e verdure squisite. Niente più bruciature o cotture incomplete.******
Pulizia semplice
Il grasso accumulato nel cestello e sulla resistenza viene ammorbidito e reso più facile da rimuovere grazie alla nostra funzione automatica SteamClean.
Binario EasySlide Rail, progettato per estrarre il cestello in sicurezza e praticità
Che tu abbia solo una mano libera o abbia bisogno di accedere rapidamente al cestello durante la cottura, la nostra tecnologia brevettata con guida EasySlide******* rende più facile che mai controllare, scuotere o aggiungere ingredienti. Progettato per la massima praticità e sicurezza, il meccanismo di scorrimento scivola in modo fluido e sicuro, garantendo che il cestello rimanga sempre in posizione verticale e stabile sul binaro. Non serve più appoggiare il cestello caldo sul piano di lavoro, riducendo il rischio di ustioni e assicurando un'esperienza di cottura più sicura e pratica.
Cucina più velocemente, sempre con risultati perfetti
Niente più cibi bruciati o poco cotti. La tecnologia RapidAir Plus, con il suo esclusivo design a forma di stella, consente all'aria calda di circolare più velocemente intorno e attraverso gli ingredienti***, garantendo sempre una cottura uniforme con fino al 90% di grassi in meno.*
Il formato giusto per semplificare la tua giornata
Cuoce fino a 1,4 kg di verdure, 10 cosce di pollo, 6 filetti di salmone o 9 muffin.
Non è necessario estrarre il cestello per controllare il cibo!
Basta tirare a indovinare: tieni d'occhio ciò che prepari dalla finestra e vedi quando la tua pietanza è cotta alla perfezione.
Rivestimento in ceramica
Il nostro rivestimento di nuova generazione è privo di PFAS: superficie antiaderente, resistente, antigraffio e facile da pulire.
Un nuovo mondo pieno di varietà
Scopri 21 metodi di cottura per le tue ricette: cottura al forno, cottura alla griglia, cottura al vapore e riscaldamento. Le impostazioni vanno da un minimo di 40 °C a un massimo di 24 ore per la disidratazione o la fermentazione.
Lasciati ispirare dall'app HomeID
Oltre 10.000 squisite ricette personalizzate per il tuo Airfryer, con semplici istruzioni passo passo*****
Serbatoio dell'acqua estraibile salvaspazio
Quando non è necessario cuocere al vapore, basta rimuovere il serbatoio per risparmiare spazio sul piano di lavoro.
Cucina più velocemente, risparmia tempo ed energia
Cuoci fino al 50% più velocemente e risparmia fino al 70% di energia mentre cucini con Philips Airfryer anziché usare il forno.**
Funzionamento silenzioso
Nessun disturbo: goditi la conversazione o la musica mentre Airfryer cuoce.
Specifiche tecniche
Paese di origine
Prodotto in
Cina
Specifiche tecniche
Assorbimento
2000W
Voltaggio
220-240V
Frequenza
50 Hz
Numero per confezione
1
Prodotto batteria
No
Specifiche generali
Materiale primario
Metallo
Materiale secondario
Plastica
Colore
Oro
Capacità
7,2L
Resistente al calore
Sì
Piedini antiscivolo
Sì
Coperchio trasparente
Sì
Interfaccia
Digitale
Lunghezza cavo
1 m
Vano portacavo
No
Funzione di mantenimento del caldo
Sì
Programmi
12
Metodi di cottura
Friggere, Arrostire, Grigliare, Cuocere al forno, Cuocere tutto in uno, Saltare in padella, Soffriggere, Cuocere da congelato, Riscaldare, Scongelare, Disidratare, Tostare, Mantenere caldo, Stufare, Fermentare, Confit, Cuocere a vapore
*Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.
**Basato su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro.
***Rispetto a Philips Airfryer con tecnologia RapidAir
****Misurazione di laboratorio esterno, in base al contenuto di vitamina C nei broccoli.
*****Il numero di ricette può variare in base al Paese
******Confronto basato sulla cottura di un pollo intero per 80 minuti usando la funzione Cottura a vapore con frittura ad aria rispetto alla funzione di Frittura ad aria
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).
