      Airfryer Serie 5000 da 7,2L con cottura a vapore Airfryer

      NA547/07

      Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!

      Prova numerose ricette, dai soffici panini bao, al pollo dorato e croccante, fino al delizioso salmone. Scopri un mondo di nuove consistenze con Philips Airfryer Serie 5000 con cottura a vapore

      Scopri tutti i vantaggi

      Questo prodotto
      Airfryer Serie 5000 da 7,2L con cottura a vapore
      - {discount-value}

      Airfryer Serie 5000 da 7,2L con cottura a vapore

      Airfryer

      totale

      recurring payment

      Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!

      Cottura a vapore, frittura ad aria o combinate!

      • Tecnologia a vapore per preservare i nutrienti
      • Funzione cottura a vapore con frittura ad aria per pietanze croccanti e succose
      • Funzione automatica SteamClean per una pulizia semplice
      • Cestello con guida di scorrimento
      • Tecnologia RapidAir Plus per piatti sempre cotti in modo uniforme
      Cottura perfetta, tenera e delicata

      Cottura perfetta, tenera e delicata

      Gnocchi morbidi, verdure tenere e pesce saporito, tutto preparato nella nostra friggitrice ad aria con funzione cottura a vapore. Infonde la quantità ideale di vapore senza rendere il cibo troppo molle, preservando fino all'87% delle sostanze nutritive.****

      Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

      Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

      Assaporara tutto ciò che desideri. Friggi ad aria e cuoci a vapore contemporaneamente per ottenere una croccantezza dorata all'esterno e una succulenta morbidezza all'interno. È l'ideale per ottenere cinnamon roll dorati, pane croccante, pollo succulento e verdure squisite. Niente più bruciature o cotture incomplete.******

      Pulizia semplice

      Pulizia semplice

      Il grasso accumulato nel cestello e sulla resistenza viene ammorbidito e reso più facile da rimuovere grazie alla nostra funzione automatica SteamClean.

      Binario EasySlide Rail, progettato per estrarre il cestello in sicurezza e praticità

      Binario EasySlide Rail, progettato per estrarre il cestello in sicurezza e praticità

      Che tu abbia solo una mano libera o abbia bisogno di accedere rapidamente al cestello durante la cottura, la nostra tecnologia brevettata con guida EasySlide******* rende più facile che mai controllare, scuotere o aggiungere ingredienti. Progettato per la massima praticità e sicurezza, il meccanismo di scorrimento scivola in modo fluido e sicuro, garantendo che il cestello rimanga sempre in posizione verticale e stabile sul binaro. Non serve più appoggiare il cestello caldo sul piano di lavoro, riducendo il rischio di ustioni e assicurando un'esperienza di cottura più sicura e pratica.

      Cucina più velocemente, sempre con risultati perfetti

      Cucina più velocemente, sempre con risultati perfetti

      Niente più cibi bruciati o poco cotti. La tecnologia RapidAir Plus, con il suo esclusivo design a forma di stella, consente all'aria calda di circolare più velocemente intorno e attraverso gli ingredienti***, garantendo sempre una cottura uniforme con fino al 90% di grassi in meno.*

      Il formato giusto per semplificare la tua giornata

      Il formato giusto per semplificare la tua giornata

      Cuoce fino a 1,4 kg di verdure, 10 cosce di pollo, 6 filetti di salmone o 9 muffin.

      Non è necessario estrarre il cestello per controllare il cibo!

      Non è necessario estrarre il cestello per controllare il cibo!

      Basta tirare a indovinare: tieni d'occhio ciò che prepari dalla finestra e vedi quando la tua pietanza è cotta alla perfezione.

      Rivestimento in ceramica

      Rivestimento in ceramica

      Il nostro rivestimento di nuova generazione è privo di PFAS: superficie antiaderente, resistente, antigraffio e facile da pulire.

      Un nuovo mondo pieno di varietà

      Un nuovo mondo pieno di varietà

      Scopri 21 metodi di cottura per le tue ricette: cottura al forno, cottura alla griglia, cottura al vapore e riscaldamento. Le impostazioni vanno da un minimo di 40 °C a un massimo di 24 ore per la disidratazione o la fermentazione.

      Lasciati ispirare dall'app HomeID

      Lasciati ispirare dall'app HomeID

      Oltre 10.000 squisite ricette personalizzate per il tuo Airfryer, con semplici istruzioni passo passo*****

      Serbatoio dell'acqua estraibile salvaspazio

      Serbatoio dell'acqua estraibile salvaspazio

      Quando non è necessario cuocere al vapore, basta rimuovere il serbatoio per risparmiare spazio sul piano di lavoro.

      Cucina più velocemente, risparmia tempo ed energia

      Cucina più velocemente, risparmia tempo ed energia

      Cuoci fino al 50% più velocemente e risparmia fino al 70% di energia mentre cucini con Philips Airfryer anziché usare il forno.**

      Funzionamento silenzioso

      Funzionamento silenzioso

      Nessun disturbo: goditi la conversazione o la musica mentre Airfryer cuoce.

      Specifiche tecniche

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        2000W
        Voltaggio
        220-240V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        No

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Metallo
        Materiale secondario
        Plastica
        Colore
        Oro
        Capacità
        7,2L
        Resistente al calore
        Piedini antiscivolo
        Coperchio trasparente
        Interfaccia
        Digitale
        Lunghezza cavo
        1 m
        Vano portacavo
        No
        Funzione di mantenimento del caldo
        Programmi
        12
        Metodi di cottura
        Friggere, Arrostire, Grigliare, Cuocere al forno, Cuocere tutto in uno, Saltare in padella, Soffriggere, Cuocere da congelato, Riscaldare, Scongelare, Disidratare, Tostare, Mantenere caldo, Stufare, Fermentare, Confit, Cuocere a vapore
        Numero di cestelli
        1
        Cestello rimovibile
        Intervallo di tempo
        0 min-24 ore
        Intervallo di temperatura
        40-200 °C
        Controllo remoto
        No
        Tecnologia di cottura
        RapidAir Plus
        Interruttore on/off integrato
        Spegnimento automatico
        Termostato regolabile
        Spia di alimentazione
        Manici antiscottatura
        Lavabile in lavastoviglie
        Indicatore della temperatura
        Finitura pareti fredde
        Temperatura massima (°C)
        200 °C
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Set grill
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Set cottura in forno
        Rivestimento in ceramica
        Garanzia
        2 anni
        Cestello singolo o doppio
        Cestello singolo
        Connettività
        No

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        457 mm
        Larghezza prodotto
        334 mm
        Altezza prodotto
        320 mm
        Peso prodotto
        8,9 kg
        Dimensioni prodotto
        457 x 334 x 320 mm
        Lunghezza confezione
        520 mm
        Larghezza confezione
        372 mm
        Altezza confezione
        370 mm
        Peso confezione
        2,2 kg
        Dimensioni confezione
        520 x 372 x 370 mm

      • Durata

        Custodia
        Confezione sostenibile
        Manuale
        100% riciclabile

      • *Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.
      • **Basato su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro.
      • ***Rispetto a Philips Airfryer con tecnologia RapidAir
      • ****Misurazione di laboratorio esterno, in base al contenuto di vitamina C nei broccoli.
      • *****Il numero di ricette può variare in base al Paese
      • ******Confronto basato sulla cottura di un pollo intero per 80 minuti usando la funzione Cottura a vapore con frittura ad aria rispetto alla funzione di Frittura ad aria
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).

