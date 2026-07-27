Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

Assaporara tutto ciò che desideri. Friggi ad aria e cuoci a vapore contemporaneamente per ottenere una croccantezza dorata all'esterno e una succulenta morbidezza all'interno. È l'ideale per ottenere cinnamon roll dorati, pane croccante, pollo succulento e verdure squisite. Niente più bruciature o cotture incomplete.******