Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NA547/07
Cuoci in maniera versatile. Ora con cottura a vapore, frittura ad aria o combinata
Pulizia automatica facile con SteamClean
Cestello con guida di scorrimento
Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID
Gnocchi morbidi, verdure tenere e pesce saporito, tutto preparato nella nostra friggitrice ad aria con funzione cottura a vapore. Infonde la quantità ideale di vapore senza rendere il cibo troppo molle, preservando fino all'87% delle sostanze nutritive.****
Assaporara tutto ciò che desideri. Friggi ad aria e cuoci a vapore contemporaneamente per ottenere una croccantezza dorata all'esterno e una succulenta morbidezza all'interno. È l'ideale per ottenere cinnamon roll dorati, pane croccante, pollo succulento e verdure squisite. Niente più bruciature o cotture incomplete.******
Il grasso accumulato nel cestello e sulla resistenza viene ammorbidito e reso più facile da rimuovere grazie alla nostra funzione automatica SteamClean.
Recensioni
Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.
Basato su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro.
Rispetto a Philips Airfryer con tecnologia RapidAir
Misurazione di laboratorio esterno, in base al contenuto di vitamina C nei broccoli.
Il numero di ricette può variare in base al Paese
Confronto basato sulla cottura di un pollo intero per 80 minuti usando la funzione Cottura a vapore con frittura ad aria rispetto alla funzione di Frittura ad aria
EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).