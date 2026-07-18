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Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vaporeFriggitrice ad aria

NA543/00

5
| (13) Recensioni
Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!
Prova numerose ricette, dai soffici panini bao, al pollo dorato e croccante, fino al delizioso salmone. Scopri un mondo di nuove consistenze con Philips Airfryer Serie 5000 con cottura a vapore
Vedi tutti i vantaggi

Cottura a vapore, frittura ad aria o combinate!

Friggi, griglia, cuoci al forno...e anche al vapore!

  • Cuoci in maniera versatile. Ora con cottura a vapore, frittura ad aria o combinata

  • Pulizia automatica facile con SteamClean

  • Finestra di cottura per maggiore praticità

  • Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID

Cottura perfetta, tenera e delicata

Cottura perfetta, tenera e delicata

Gnocchi morbidi, verdure tenere e pesce saporito, tutto preparato nella nostra friggitrice ad aria con funzione cottura a vapore. Infonde la quantità ideale di vapore senza rendere il cibo troppo molle, preservando fino all'87% delle sostanze nutritive.****

Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

Croccante all'esterno,succulento all'interno: il potere della cottura a vapore con frittura ad aria

Assaporara tutto ciò che desideri. Friggi ad aria e cuoci a vapore contemporaneamente per ottenere una croccantezza dorata all'esterno e una succulenta morbidezza all'interno. È l'ideale per ottenere cinnamon roll dorati, pane croccante, pollo succulento e verdure squisite. Niente più bruciature o cotture incomplete.******

Pulizia semplice

Pulizia semplice

Il grasso accumulato nel cestello e sulla resistenza viene ammorbidito e reso più facile da rimuovere grazie alla nostra funzione automatica SteamClean.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

13

Recensioni

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.

  2. Basato su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro.

  3. Rispetto a Philips Airfryer con tecnologia RapidAir

  4. Misurazione di laboratorio esterno, in base al contenuto di vitamina C nei broccoli.

  5. Il numero di ricette può variare in base al Paese

  6. Confronto basato sulla cottura di un pollo intero per 80 minuti usando la funzione Cottura a vapore con frittura ad aria rispetto alla funzione di Frittura ad aria