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  • Il doppio dei pasti, con il 45% di spazio in meno
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Airfryer Serie 4000 Verticale da 10L Friggitrice ad aria

NA461/00

Il doppio dei pasti, con il 45% di spazio in meno
La nostra Airfryer con con doppio cestello verticale cuoce due pasti completi in un’unica volta, facendoti risparmiare spazio. Assapora i tuoi piatti cotti deliziosamente, croccanti fuori e teneri dentro, grazie alla tecnologia verticale RapidAir.
Vedi tutti i vantaggi

Entrambi i piatti sono cotti alla perfezione e pronti contemporaneamente

Il doppio dei pasti, con il 45% di spazio in meno

  • Larga solo 23.3cm. Occupa il 45% di spazio in meno.

  • 2 cestelli verticali indipendenti, per cuocere il doppio dei pasti

  • Finestrelle con luce interna per controllare la cottura

  • Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID

Il design verticale occupa metà dello spazio sul piano di lavoro

Il design verticale occupa metà dello spazio sul piano di lavoro

La nostra Airfryer con cestelli verticali, consente di preparare pasti deliziosi in modo semplice e di risparmiare il 45% di spazio sul piano di lavoro.*

2 cestelli verticali, doppia capacità

2 cestelli verticali, doppia capacità

Friggitrice ad aria extra-large da 10L con doppio cestello verticale da 5L. La nostra airfryer formato famiglia gestisce facilmente fino a 1,4 kg di patatine, 2 kg di verdure o 24 cosce di pollo. Puoi anche cuocere comodamente un pollo intero da 1,2 kg in ciascun cestello da 5L.

Croccantezza e cottura uniforme con fino al 90% di grassi in meno**

Croccantezza e cottura uniforme con fino al 90% di grassi in meno**

Pasti perfettamente croccanti fuori e teneri dentro grazie alla tecnologia verticale RapidAir. L’aria calda proveniente dall’alto circola intorno agli alimenti per garantire una cottura sempre uniforme.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto ad altre Philips Airfryer

  2. Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale

  3. Misurazione interna di laboratorio su Airfryer NA46x con salmone e petto di pollo vs. utilizzo di un forno di classe A. I risultati possono variare a seconda della ricetta.