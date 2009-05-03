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Fuori produzione

Sistema audio micro classico

MCM205/12

Ossessionati dall'audio

Audio di alta qualità grazie al sistema musicale Micro Classic di Philips. Riproduci i tuoi brani preferiti in formato MP3/WMA tramite USB Direct o MP3 Link. Altoparlanti dal design elegante per un look classico sempre alla moda.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

  • Sportello CD motorizzato

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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