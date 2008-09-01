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Fuori produzione

Sistema micro Hi-Fi

MCM149/12

Per micro sistemi all-in-one

Il micro sistema compatto ed elegante MCM149 assicura un audio fantastico. I tuoi brani preferiti su CD o MP3 sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.

Vedi tutti i vantaggi

Per micro sistemi all-in-one

  • Riproduzione MP3/CD-WMA

  • Design compatto

Potenza totale in uscita 4 W RMS

Potenza totale in uscita 4 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 4 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.

Specifiche tecniche

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