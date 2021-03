Driver dell'altoparlante al neodimio da 40 mm HD con ventilazione ottimale

Ogni altoparlante è accuratamente testato e disposto per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, in grado di riprodurre anche i minimi dettagli.