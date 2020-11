Modalità sensore di movimento

Philips HL22M è dotata di una modalità sensore di movimento per l'uso a mani libere. Ciò significa che è possibile controllare la lampada frontale muovendo la mano davanti al sensore. Per attivare la modalità sensore, accendi la lampada e premi il pulsante di rilevamento del movimento. Il controllo a mani libere sarà attivo quando la luce blu nell'angolo in alto a sinistra si illumina.