Regolazione intelligente dell'intensità luminosa tra 300 e 30 lumen

La quantità di luce richiesta per i vari tipi di applicazioni non è sempre la stessa: grazie alla funzione di regolazione intelligente dell'intensità, Philips RCH5S consente di regolare facilmente il fascio luminoso abbassandolo da 300 a 30 lumen. Pertanto, in caso di variazione della luce ambientale, di riverbero eccessivo o semplicemente per preservare la durata della batteria, è possibile regolare la luminosità in modo facile e veloce in base alle esigenze del lavoro. Poiché l'ultima impostazione selezionata viene memorizzata in maniera intelligente, se hai bisogno di riprendere un lavoro simile al precedente, potrai iniziare con la giusta quantità di luce.