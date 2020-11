Design rivoluzionario con doppio utilizzo: frontale e tascabile

Il design esclusivo della torcia di ispezione a LED RCH6 consente un utilizzo estremamente versatile. Grazie al suo design compatto, non più grande di un mazzo di carte, questa torcia si adatta a qualsiasi tasca e può anche essere indossata come lampada frontale per lavorare a mani libere.