Vedere bene, lavorare meglio

Philips Penlight Premium Gen2 offre una combinazione senza precedenti per quanto riguarda l'alta qualità dell'emissione luminosa sia per la luce di ispezione che per il puntatore, nuovo rivestimento in alluminio e resistenza ad agenti chimici/acqua/polvere in un design esclusivo e sottile a forma di penna. Una vera scelta tutto-in-uno! Scopri tutti i vantaggi