Risposta in frequenza ottimizzata per venire incontro alle preferenze di ognuno

I nostri tecnici audio hanno progettato Fidelio L1 tenendo in considerazione ogni minimo dettaglio che influisce sull'ascolto come il modo in cui l'orecchio riflette il suono e lo riproduce. Abbiamo inoltre condotto studi approfonditi con vari ascoltatori per scoprire qual è il vero suono bilanciato che preferiscono. In base a tali studi sono state create queste cuffie, che riproducono l'audio in maniera il più possibile fedele all'originale e in perfetto abbinamento agli stili di registrazione moderni.