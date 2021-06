Surround on Demand: altoparlanti wireless surround rimovibili

Immergi i tuoi sensi nel meraviglioso audio surround in qualsiasi momento. Basta scollegare gli altoparlanti wireless surround all'unità principale SoundBar e posizionarli sul retro della stanza per godere completamente della visione di film e di videogiochi con un audio surround a 5.1. Dopo queste azioni, ricollega gli altoparlanti per usare il tuo elegante SoundBar per la musica e per i programmi TV. Usando la tecnologia audio wireless di proprietà e con gli altoparlanti surround che operano su una sola frequenza, non si verifica interferenza di rete. Il risultato è un sistema surround completamente wireless con qualità audio priva di perdite sia per la musica che per i film