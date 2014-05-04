Tweeter in mylar per audio ad alta definizione

Il mylar utilizzato per la cupola dei tweeter garantisce un'incredibile definizione del suono. Grazie alla perfetta riproduzione dell'intera gamma delle alte frequenze, la musica prende vita e l'audio dei film viene riprodotto così come è stato concepito. Parte integrante della struttura bidirezionale assieme al woofer, il tweeter migliora le alte frequenze offrendo così un audio più chiaro, preciso e ampio. Grazie a un suono più nitido, è possibile identificare i vari elementi che compongono la musica. Isola ogni singolo strumento, ascolta le voci in modo più nitido e goditi la musica senza perderne neppure un dettaglio.