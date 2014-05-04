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Fuori produzione

Diffusore soundbar

HTL5140B/12

Audio potente per qualsiasi TV

Il modello HTL5140 è una Soundbar sottile con un uscita massima di 320 W. Le finiture in metallo di qualità le conferiscono uno stile unico e può quindi essere montata a parete o su un tavolino. HDMI ARC, un ingresso video HDMI e Bluetooth® con aptX® e AAC per la musica wireless.

Vedi tutti i vantaggi

con subwoofer wireless

Audio potente per qualsiasi TV

  • Subwoofer wireless a 2.1 canali

  • Bluetooth® aptX, ACC e NFC

  • 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC

  • 320 W

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

Potente uscita audio da 320 W

Potente uscita audio da 320 W

Due unità, ognuna con 4 woofer e 2 tweeter che mantengono l'audio perfettamente bilanciato. In totale, offrono 320 W di potenza sonora, che si unisce a bassi potenti emessi da una cassa del subwoofer di 17 l.

Tweeter in mylar per audio ad alta definizione

Il mylar utilizzato per la cupola dei tweeter garantisce un'incredibile definizione del suono. Grazie alla perfetta riproduzione dell'intera gamma delle alte frequenze, la musica prende vita e l'audio dei film viene riprodotto così come è stato concepito. Parte integrante della struttura bidirezionale assieme al woofer, il tweeter migliora le alte frequenze offrendo così un audio più chiaro, preciso e ampio. Grazie a un suono più nitido, è possibile identificare i vari elementi che compongono la musica. Isola ogni singolo strumento, ascolta le voci in modo più nitido e goditi la musica senza perderne neppure un dettaglio.

Specifiche tecniche

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