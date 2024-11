Smart TV per usufruire di servizi online e accedere a contenuti multimediali sul TV

I sistemi Home Theater Philips che dispongono di Smart TV offrono una serie di funzioni avanzate, come Net TV, DLNA e MyRemote. Net TV offre un'ampia gamma di informazioni e intrattenimento online per la tua TV. Basta selezionare Net TV nel menu principale e cercare servizi come i videostore on demand* per gli ultimi film HD in uscita e la Catch-up TV. Attraverso la tecnologia DLNA puoi accedere a foto, musica e film archiviati sul tuo PC seduto comodamente sul tuo divano. Non riesci a trovare il telecomando? Basta utilizzare il tuo smartphone/tablet per controllare il tuo sistema Home Theater attraverso l'applicazione Philips MyRemote.