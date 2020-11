Accessori per eseguire facilmente più di 28 funzioni

Gli accessori lavabili in lavastoviglie sono: uno strumento per impastare e lavorare impasti duri, una lama in acciaio inox per tritare verdure e carne, vari dischi per grattugiare ingredienti, un frullatore antiurto da 1 l per frullare, triturare e mescolare vari ingredienti, un disco emulsionante per preparare, ad esempio, panna montata e maionese, un tritatutto per macinare ad esempio chicchi di caffè