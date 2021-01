7 accessori per eseguire facilmente più di 30 funzioni

Gli accessori lavabili in lavastoviglie sono: uno strumento per impastare e lavorare impasti duri, una lama in acciaio inossidabile per tritare verdure e carni, due dischi in metallo per affettare e grattugiare finemente e con spessore intermedio, un frullatore antiurto da 1,5 l per frullare, triturare e mischiare vari ingredienti, uno spremiagrumi e una frusta per montare e lavorare impasti più morbidi.