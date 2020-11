Incluso frullatore

Il robot da cucina è dotato di 7 accessori che consentono di svolgere 28 diverse funzioni. Gli accessori includono: una lama in acciaio inossidabile per tritare, montare, amalgamare, sbriciolare, tagliare, mescolare, schiacciare, macinare e miscelare; uno strumento per impastare composti duri; una lama media per affettare verdura e frutta; una grattugia media per sminuzzare verdura, frutta e formaggio; un disco emulsionante per montare, sbattere ed emulsionare; un accessorio per schiacciare le patate e un frullatore per frullare, polverizzare, montare, macinare, amalgamare composti duri, omogeneizzare, liquefare, macinare, sbattere e mescolare.