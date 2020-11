Svolge con facilità più di 15 funzioni

Il robot da cucina è dotato di 5 accessori diversi per svolgere oltre 15 funzioni diverse. Gli accessori lavabili in lavastoviglie sono: uno strumento per impastare e lavorare impasti duri, una lama in acciaio inossidabile per tritare verdure e carni, due dischi per grattugiare e schiacciare ingredienti a grandezza intermedia, un disco emulsionante per preparare, ad esempio, panna montata e maionese.